-LİBYA TEMAS GRUBU ROMA'DA TOPLANDI ROMA (A.A) - 05.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Libya Temas Grubu'nun ikinci toplantısı, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Libya'daki son durumunun değerlendirildiği toplantıya NATO, BM, AB, Arap Birliği, Afrika Birliği ile ABD, Ürdün, Fas, Katar, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye'den temsilciler katılıyor. Toplantıda, Libya'da önümüzdeki döneme ilişkin atılacak adımlar ile Libyalı muhaliflere mali olanak sağlanmasının değerlendirileceği öğrenildi. Grubun önceki toplantısı, muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni İtalya ve Fransa ile tanıyan birlikte üç ülkeden biri olan Katar'ın başkenti Doha'da yapılmıştı. -CLİNTON-FRATTİNİ GÖRÜŞMESİ ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya Temas Grubu'nun ikinci toplantısından önce Roma'da bir araya geldi. Görüşmeden sonra basına açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, Clinton ile Suriye'ye yönelik yaptırımlar konusunu ele aldıklarını, yaptırımların AB ile işbirliği görüşmelerinin durmasını ve Suriyeli yetkililere seyahat yasağı uygulanmasını içereceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Clinton da Temas Grubu'yla, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmanın, Libyalı muhaliflere finansal ve diğer yardımların sağlanmasının yollarını tartışacaklarını söyledi. Clinton ayrıca, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinden sonra savaşın bitmediğini ifade etti. Clinton, dünyanın Afganistan'da ve Pakistan'da El Kaide'ye karşı mücadeleyi yenilemesi gerektiğini dile getirdi. Pakistan ile ilişkinin daima kolay olmadığını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, buna rağmen Pakistan halkını ve demokrasiyi desteklemeye devam edeceklerini, bu ülkenin terörizmle mücadelede önemli bir ortak olduğunu kaydetti. Hillary Clinton, Usame bin Ladin'in, ABD ve müttefikleri için neredeyse on yıldır açık bir hedef olduğunu belirtirken, El Kaide liderinin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarıyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi. Clinton, Bin Ladin'in nefret ideolojisinin, günümüzde Arap dünyasında ve Kuzey Afrika'da reddedildiğine de dikkati çekti.