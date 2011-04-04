-LİBYA TEMAS GRUBU DOHA'DA BİRARAYA GELECEK LONDRA (A.A) - 04.04.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Libya konusunda siyasi koordinasyonu sağlamak üzere kurulan uluslararası temas grubunun gelecek hafta Katar'ın başkenti Doha'da toplanacağını bildirdi. Hague, parlamentoda yaptığı açıklamada, Londra'nın Libya'daki muhalif güçleri öldürücü olmayan donanımlarla destekleme planlarını değerlendirdiğini de söyledi. BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna rağmen ABD ve İngiltere, bazı koşullarda muhalif güçlere silah sağlayabileceğini kaydediyor, ancak bu yönde henüz bir karar açıklanmadı. İngiltere Dışişleri Bakanı ayrıca, geçen hafta Libya'dan kaçarak İngiltere'ye geçen Libya'nın eski Dışişleri Bakanı Musa Kusa'yı, Lockerbie uçağının 1988'de bombalanmasını soruşturan adli yetkililerle işbirliği için teşvik ettiğini kaydetti.