-Libya televizyonunda Seyfülislam'ın ilk fotoğrafı yayınlandı ANKARA/TRABLUS (A.A) - 19.11.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne, Seyfülislam Kaddafi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edilmesi çağrısında bulundu. Merkezi Londra'da bulunan örgütün bildirisinde, suçlarından dolayı adil bir davayla yargılanması için Seyfülislam'ın UCM'ye teslim edilmesi çağrısında bulunuldu. Bildiride, öldürülen Muammer ve Mutassım Kaddafi hatırlatılarak, Seyfülislam'ın sonunun da aynı şekilde olmasını engellemek için Ulusal Geçiş Konseyi'nin sorumluluğunu yerine getirmesi talebinde bulunuldu. Bu arada Libya el Ahrar televizyonunda, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı olduğu belirtilen bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Seyfülislam'ın bacaklarında bir battaniye ile bir divana uzandığı ve üç parmağının sarılı olduğu görülüyor.