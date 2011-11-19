T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya televizyonunda Seyfülislam'ın ilk fotoğrafı yayınlandı ANKARA/TRABLUS (A.A)

19 Kasım 2011 18:48

-Libya televizyonunda Seyfülislam'ın ilk fotoğrafı yayınlandı ANKARA/TRABLUS (A.A) - 19.11.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne, Seyfülislam Kaddafi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edilmesi çağrısında bulundu. Merkezi Londra'da bulunan örgütün bildirisinde, suçlarından dolayı adil bir davayla yargılanması için Seyfülislam'ın UCM'ye teslim edilmesi çağrısında bulunuldu. Bildiride, öldürülen Muammer ve Mutassım Kaddafi hatırlatılarak, Seyfülislam'ın sonunun da aynı şekilde olmasını engellemek için Ulusal Geçiş Konseyi'nin sorumluluğunu yerine getirmesi talebinde bulunuldu. Bu arada Libya el Ahrar televizyonunda, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı olduğu belirtilen bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Seyfülislam'ın bacaklarında bir battaniye ile bir divana uzandığı ve üç parmağının sarılı olduğu görülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24