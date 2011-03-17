-LİBYA TASARISINDA İŞGALCİ GÜÇ YOK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin halen tartışmakta olduğu, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasını öngören karar tasarısında, Bingazi'de yaşayan siviller dahil saldırı tehdidi altında olan sivilleri korumak üzere, ''işgalci güç oluşturma dışında'', ''gerekli tüm önlemlerin'' alınması talep ediliyor. BM'de gazetecilere sızan bilgilere göre, hafta başından beri tartışılan, İngiltere, Fransa ile Lübnan tarafından hazırlanan ve Konsey'e sunulan karar tasarısı son haliyle Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki vermesinin yanı sıra ülkelerin, BM ile işbirliği yaparak Bingazi'de bulunan siviller dahil tehdit altındaki tüm sivilleri koruma amacıyla Libya'da ''işgalci güç oluşturma dışında'' ''gerekli tüm önlemleri'' almalarını öngörüyor. Tasarı, Libya'da ateşkes çağrısında bulunmasının yanı sıra rejime yönelik 26 Şubat'ta alınan BM yaptırımlarının daha da sıkılaştırılmasını (Kaddafi'nin yakın çevresini hedef olan mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı ve silah ambargosu) da hükme bağlıyor. Tasarıda, uçuşa yasak bölge oluşturulması kapsamında, Libya hava sahasındaki insani yardım amaçlı uçuşlar dışındaki tüm uçuşların yasaklanması isteniyor. BM kulislerinde TSİ 00.00'da yapılacak oylamada, tasarının kabul edilmesini isteyen Fransa, İngiltere, Lübnan ve ABD'nin, tasarının geçmesi için gerekli oyu alabileceklerini düşündükleri belirtiliyor. Tasarının Konsey'de kabul edilebilmesi için 15 üyeden 9'unun tasarıya ''evet'' oyu vermesi, daimi üyeler (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) tarafından ise veto edilmemesi gerekiyor. Bu durumda Çin ya da Rusya'nın çekimser oy kullanması, tasarının geçmesini engellemeyecek.