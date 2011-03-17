-LİBYA: SİVİL VE ASKERİ HEDEFLERİ VURURUZ TRABLUS (A.A) - 17.03.2011 - Libya Savunma Bakanlığı, ülkeye herhangi bir dış askeri müdahalede bulunulması halinde, sivil ve askeri hedefleri vuracağını bildirdi. Bakanlığın devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, dış müdahalenin Akdeniz'de hava ve deniz trafiğini tehlikeye sokacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmesi halinde, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin ortaya çıkardığı tehdidi yok etmek için hedefleri bombalamayı gerektireceğini söylemişti.