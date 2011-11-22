Libya: Seyfülislam burada yargılanacak

T24 - Libya Adalet Bakanı Muhammed Allagi, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın yargılanmasının ülkesini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo ile başkent Libya'da görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Allagi, Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da yargılanması konusunda Ocampo ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) bir yetkili de Seyfülislam'ın yargılanmasının Libya'nın egemenlik hakkı ile ilgili olduğunu ifade etti.



Libya'nın adalet sisteminin artık işlemeye başladığını söyleyen UGK yetkilisi, Seyfülislam Kaddafi'nin yargılanmasını izlemek üzere uluslararası toplumun gözlemci gönderebileceğini kaydetti.







