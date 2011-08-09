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Dünya

LİBYA REJİMİNDEN NATO'YA SUÇLAMA ZİLİTAN (A.A)

09 Ağustos 2011 18:16

-LİBYA REJİMİNDEN NATO'YA SUÇLAMA ZİLİTAN (A.A) - 09.08.2011 - Libya rejimi, NATO'yu Zilitan kentinin güneyine dün akşam düzenlediği hava taarruzunda bir köyde 85 sivilin ölümüne neden olmakla suçladı. Rejimin sözcüsü Musa İbrahim, saldırının düzenlendiği iddia edilen Macir köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun muhaliflerin Zilitan'a güneyden girmelerinİ sağlamak için köye saldırdığını belirterek, taarruzda 33 çocuk, 32 kadın ve 20 erkeğin öldüğünü kaydetti. 50 kilometre kadar güneydeki Misrata bölgesinden ilerleyen muhalifler bir haftayı aşkın süredir 200 bin nüfuslu Zilitan'ı ele geçirmeye çalışıyor.

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