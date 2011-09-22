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Dünya

Libya petrol üretimine yeniden başlayacak BİNGAZİ (A.A)

22 Eylül 2011 23:57

-Libya petrol üretimine yeniden başlayacak BİNGAZİ (A.A) - 22.09.2011 - Libya'nın çok yakında petrol üretimine yeniden başlayacağı, ancak üretim miktarının Kaddafi dönemindeki düzeye ulaşmasının uzun zaman alacağı bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi ekonomi, finans ve petrol komisyonu başkanı Mustafa El Huni AFP'ye yaptığı açıklamada, "çok yakında yeniden üretime başlayacaklarını ancak ihracatın daha zaman alacağını" söyledi ve "günde 1,6 milyon varil düzeyindeki normal üretime ulaşmanın zaman alacağını" belirtti. El Huni, iyimser tahmine göre üretimde önceki düzeye ulaşmak için altı ila dokuz ay gerekebileceğini, daha kötümser tahmine göre ise bu sürenin bir yıl olduğunu kaydetti. Komisyon başkanı, Libya'nın ürettiği petrolün yaklaşık yarısının ihraç edildiğini, şu anda hasarlı olan Sedra ve Ras Lanuf rafinerileri ve terminallerinin de onarılması gerektiğini belirtti.

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