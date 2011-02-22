-LİBYA PETROL SEVKIYATINI DURDURDU ROMA (A.A) - 22.02.2011 - Libya'nın deniz petrol terminallerinden petrol sevkıyatını durdurduğu bildirildi. İtalyan hükümetinden adını vermeyen bir kaynak, Libya'daki enerji arzı durumunun kaygı verici olduğunu belirterek, ''Durum endişe yaratıyor. Libya'daki petrol terminalleri bu sabah kapalıydı'' dedi. İtalya Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Stefano Saglia da, ''Libya'nın doğalgaz arzını kesmesi durumunda stratejik doğalgaz stoklarını kullanmaya hazır olduklarını'' söyledi. Doğalgaz arzının kesilmediğini, ancak durumun çok karmaşık olduğunu belirten Saglia, ''Doğalgaz arzının kesilmesi durumunda doğalgaz arzı için güvenlik komitesi zaten alarm vaziyetinde, doğalgazın kesilmesi halinde olağan ve stratejik stoklar kullanılacak. Bunun için bir sorun olmamalı'' dedi. İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Libya doğalgazını İtalya'ya kendi kontrolündeki 510 kilometre uzunluğunda Yeşilakım doğalgaz boru hattıyla taşıyor. Öte yandan İtalyan enerji şirketi Edison'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya'nın Eni'ye olan doğalgaz sevkıyatı yavaşladı. Enerji dergisi Staffetta Quotidiana da Libya'dan İtalya'ya doğalgaz akışının dün geç saatlerden itibaren yavaşlamaya başladığını ve durumun kötüye gittiğini yazdı. İtalyan doğalgaz şebekesi Snam Rete Gas'ın verilerine göre, Yaşilakım doğalgaz kompleksine bağlı Sicilya'daki Gela terminaline doğalgaz akışı 20 Şubat itibariyle 25,8 milyon küpte kaldı. Libya'nın İtalya'ya doğalgaz sevkıyatının azaldığı yönündeki haberler üzerine İtalyan hükümetinden bir kaynak, ''90 günlük petrol ve 30 günlük doğalgaz rezervlerine sahip olduklarını'' açıkladı. Libya, İtalya'nın ham petrol ihtiyacının yüzde 25'ini ve doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.