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Dünya

Libya parlamentosunda çatışma

Libya'nın başkenti Trablus'ta parlamento binası önünde silahlı saldırı düzenlendi

19 Mayıs 2014 10:42

Libya'nın başkenti Trablus'ta, parlamento binası önünde şiddetli çatışmaların yaşandığı haber verildi. Silahlı kişilerin saldırısından sonra milletvekillerinin binayı terk ettikleri belirtilirken, saldırıyı emekli Tuğgeneral Halife Hefter'in destekçilerinin gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Halife Haftar'a bağlı güçler, Bingazi'nin doğusunda savaş uçakları ve helikopterleri desteğinde büyük bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda onlarca kişi öldü.

Geçici Başbakan Abdullah es-Sini saldırıyı hukuksuz olarak nitelimiş ordu birliklerinin kendisinden emir almadığını söylemişti.

Saldırının ardından Hükümet Bingazi'yi uçuşa yasak bölge ilan etmişti.

Kaddafi yönetimimin devrildiği 2011'den beri istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ülkede Mart ayından bu yana üç başbakan değişti ve henüz yeni anayasa hazırlanamadı.

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