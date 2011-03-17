-LİBYA OYLAMASI ERKEN SAATLERDE OLABİLİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.03.2011 - ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması ve yaptırımları artırmaya yönelik karar tasarısı oylamasını, bugün daha erken saatlerde yapabileceğini belirtti. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Gerard Araud'un oylamanın bu gece yerel saatle 18.00'de (TSİ 00.00) yapılmasını istediklerini söylemesinin ardından ABD'nin BM Daimi Temsilciliği twitter'da yayımladığı mesajda, oylamanın yine bugün yerel saatle 15.30'da (TSİ 21.30) yapılabileceğini kaydetti. Bu arada Arap Birliği'nin BM Temsilcisi Yahya Mahmassani gazetecilere yaptığı açıklamada, en az 2 Arap ülkesinin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına katılabileceklerini söylediklerini, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın katılan ülkeler arasında ''belki'' yer alabileceğini ifade etti.