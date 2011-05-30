-LİBYA ORDUSUNDAN 8 SUBAY SAF DEĞİŞTİRDİ DUBAİ (A.A) - 30.05.2011 - Libya ordusundan dördü general sekiz subayın, muhaliflerin safına geçtiği ve şu anda Roma'da bulundukları bildirildi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin enformasyon yetkilisi Mahmud Şammam, "Kaddafi'nin tugayından dördü tuğgeneral sekiz üst rütbeli subayın devrime katıldığını" belirtti. Subayların şu anda Roma'da bulunduklarını ve basına açıklama yapmalarının beklendiğini söyleyen Şammam, bu kişilerin Tunus üzerinden gittiklerini kaydetti.