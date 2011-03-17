-LİBYA ORDUSU, OPERASYONLARINA ARA VERECEK TRABLUS (A.A) - 17.03.2011 - Libya ordusunun, muhaliflerin teslim olması için pazar gününden itibaren operasyonlarına ara vereceği bildirildi. Libya'nın Jana ajansı, muhaliflerin silahlarını bırakmasına ve genel aftan yararlanabilmelerine şans vermek için pazar günü gece yarısından itibaren operasyonların askıya alınacağını duyurdu. Ajansın haberinde kararın, Savunma Bakanlığı tarafından alındığı ifade edildi. Operasyonların ne kadar süreyle askıya alınacağına ilişkin bilgi verilmedi. -RASMUSSEN: MÜDAHALE İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı açıklamada, "zamanın hızla ilerlediğini, ancak çok geç olduğunu düşünmediğini" ifade ederek, çoğunluğun BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı olacağını belirtti. Anders Fogh Rasmussen, zayıflayan Libya rejimi, kendi halkına saldırmaya devam ederse uluslararası toplum ve BM'nin birlikte güçlü biçimde Libya halkının arkasında duracağını düşündüğünü sözlerine ekledi.