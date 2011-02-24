-LİBYA ORDUSU CAMİYE SALDIRDI: 7 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - El Cezire televizyonu, Libya ordusuna bağlı askerlerin, Zaviye kentindeki bir camiye açtıkları ateşte 7 kişinin öldüğünü, 49 kişinin de yaralandığını duyurdu. Başkent Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden bir görgü tanığı, içinde ve etrafında hükümet karşıtı göstericilerin kamp kurduğu camiye açılan ateşte caminin minarelerinden birinin havaya uçtuğunu ifade etmişti. İsmi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan görgü tanığı, askerlerin yerel saatle 09.00'da açtıkları ateşte uçaksavar füzeler ile otomatik silahlar kullandıklarını ve göstericilere saldırdıklarını belirtmişti. -"ZUARA'NIN KONTROLÜ KADDAFİ KARŞITLARININ ELİNDE" Libya'dan kaçan Mısırlı işçiler, Muammer Kaddafi karşıtı milislerin başkentin yakınındaki Zuara şehrinin kontrolünü ele geçirdiğini söylediler. Tunus'a kaçan Mısırlı işçiler, başkent Trablus'un 120 kilometre batısındaki Zuara'da bulunan bir şantiyede çalıştıklarını, şehrin sokaklarında polis veya askerin izine rastlanmadığını söylediler. Mısırlı işçiler, şehrin otomatik silahlarla donanmış "halk komiteleri"nin kontrolünde olduğunu belirttiler. -"EN ÇARPICI TAHLİYEYİ TÜRKİYE YAPTI" İngiliz Times gazetesi, Libya'dan vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasında "en çarpıcı" tahliyeyi Türkiye'nin yaptığını yazdı. Gazete bugünkü sayısında İngiliz hükümetinin vatandaşlarının Libya'dan tahliyesinde "fiyasko" yaşandığını belirterek, şimdiye kadar ülkelerin yaptığı tahliyelere ilişkin bir haritaya yer verdi. Bu haritaya göre, 3 bin Türk vatandaşının iki feribotla Bingazi kentinden Marmaris'e taşındığını aktaran gazete ayrıca, 250 Türk vatandaşının da Libya'nın Tobruk kentinden alınarak, Mısır'ın İskenderiye kentine götürüldüğünü, buradan da Türkiye'ye döndüğünü kaydetti. Haberde, "Türkiye, iki feribotla 3 bin vatandaşını götürerek, en çarpıcı tahliyeyi yaptı" denildi ve bu feribotlara en az iki İngiliz vatandaşının da bulunduğunun öğrenildiği belirtildi. -İNGİLTERE TOPA TUTULUYOR- Times manşetinde ise "Merhamet uçuşları fiyaskosu" diyerek, 170 İngiliz vatandaşının çöldeki petrol kamplarında mahsur kaldığını ve silahlı çetelerce tehdit edildiklerini belirtip yardım çağrısı yaptıklarını aktardı. Times "Çölde savunmasız" başlıklı başyazısında da, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in, Libya'daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi ihtiyacı karşısında çok yavaş hareket ettiğini belirtti. Daily Telegraph gazetesi ise, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Körfez ülkelerine yaptığı geziyi kesip, İngiltere'de bazı hükümet yetkilileriyle temasa geçtiğini, İngiliz vatandaşlarının kurtarılmalarının hızlandırılmasını istediğini bildirdi. Gazete ayrıca, Dışişleri Bakanı William Hague'in de bu çerçevede ABD ziyaretini iptal ettiğini kaydetti. Daily Telegraph, "hükümeti eleştiren çevrelerin, bugüne dek Libya'dan bir tek İngiliz vatandaşının dahi tahliye edilmediğini, ancak Türkiye ile Fransa ve Portekiz'in yanı sıra başka bazı AB ülkelerinin binlerce vatandaşını tahliye ettiklerini vurguladıklarına" dikkati çekti. Guardian gazetesi de, İngiliz hükümetine tahliyeler konusunda yöneltilen eleştirilere sayfalarında yer verdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün Libya'ya tahliyeler için charter uçakları göndereceğini açıklamasından kısa bir süre sonra, gönderilecek ilk charter uçağının "teknik arıza" nedeniyle Libya'ya gitmesi gecikmişti. İngiltere ilk tahliyesini dün akşam saatlerinde gerçekleştirebildi.