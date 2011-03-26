-LİBYA OPERASYONUNDA 114 KİŞİ ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 25.03.2011 - Libya Sağlık Bakanlığı yetkilisi, koalisyon güçlerinin operasyonunda 114 kişinin öldüğünü belirtti, ancak kaçının sivil olduğu konusunda bilgi vermedi. Libya Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Halid Ömer düzenlediği basın toplantısında, koalisyon güçlerinin operasyonunda 20-23 Martta 114 kişinin öldüğünü, 445 kişinin yaralandığını ifade etti. Halid Ömer 104 kişinin başkent Trablus ve banliyösünde, 10 kişinin Sirte kentinde öldüğünü söyledi. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, dün yaptığı açıklamada operasyonda yaklaşık 100 sivilin öldüğünü belirtmişti.