-LİBYA OPERASYONU İNGİLİZ MANŞETLERİNDE LONDRA (A.A) - 20.03.2011 - İngiliz gazeteleri bugünkü manşetlerinde, uluslararası koalisyon güçlerinin Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimine karşı başlatılan operasyonuna geniş yer verdi. Independent on Sunday gazetesi "BM karşılık verdi" başlığını atarak, Libya'ya ilişkin BM kararının uygulanması için Fransız savaş uçaklarının Libya'ya girdiğini ve Kaddafi'ye ait birkaç tankı yok ettiğini aktardı. Sunday Telegraph gazetesi, "İngiliz güçleri Kaddafi'ye saldırdı" başlığıyla, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın operasyonla ilgili "gerekli, yasal ve doğru" sözlerine yer verdi. Observer operasyonu "Batı Libya'ya savaşta birleşti" başlığıyla duyururken, Sunday Times gazetesi koalisyon güçlerinin 112 füzeyle Libya'yı bombaladığını manşetine taşıdı. Sunday Mirror gazetesi de "Bu, savaş" manşetini atarak, İngiliz denizaltılarının Libya'da 20 önemli yerin bombalanmasına yardımcı olduğunu kaydetti. -FISK: "KADDAFİ, AHMEDİNEJAD VE LIEBERMAN KADAR ÇILGIN"- Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk de Libya ile ilgili "Önce Saddam'dı, şimdi Kaddafi. Batı'nın favori çılgın zorba hükümdar kataloğu şimdi boş" başlığıyla bir makale yayımladı. BM'nin Libya'ya ilişkin kararının arkasında rejim değişikliğinin yattığını ileri süren Fisk, "Libya'da sivilleri korumak için tüm gerekli önlemleri alacağız, öyle mi? Bunu 42 yıl önce düşünmemiş olmamız çok yazık" ifadesini kullandı. Kuzey Afrika ülkelerinin ortak isteğinin özgürlük ve demokrasi olduğunu kaydeden Fisk, bir diğer ortak konunun da bu ülkelerin çoğunun Batı'dan destek almaları olduğunu kaydetti. Fisk Fransızların Tunus'un eski lideri Bin Ali'yi, Amerikalıların Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i, İtalyanların ise Libya lideri Muammer Kaddafi'yi desteklediğini belirtti. Kaddafi'nin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la "aynı seviyede çılgın ve tuhaf" olduğunu kaydeden Fisk, uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonunun başarılı olma ihtimaline karşın, Kaddafi'nin karakterine ve yapabileceklerine dikkati çekti. Fisk "Libya, Mısır değil" dedi. -RAWNSLEY: "LİBYA'YA MÜDAHALEDE HENÜZ KOLAY BÖLÜMDEYİZ"- Observer gazetesinin siyaset yazarı Andrew Rawnsley de Libya'ya müdahale ile girilen yolu "tahmin edilemez ve tehlikeli" olarak tanımladı. "Şu anda Libya'ya müdahalede kolay kısımda olunduğunu" savunan Rawnsley, İngiliz politikacıların ise Libya'ya müdahaleyi desteklediğine dikkati çekti. Rawnsley, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesi gerektiğini düşünen Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve muhalefet lideri Ed Miliband'in, "Libya'ya müdahalenin Irak'a müdahaleden farklı olduğu görüşünde birleştiklerini" kaydetti. Observer yazarı, Cameron'ın Başbakanlığının ilk uluslararası krizinde önemli bir sınav verdiğini ve şimdiye kadar başarılı olduğunu da yazdı. Bu operasyonun sonunun belirsiz olduğunu kaydeden Andrew Rawnsley, en büyük hatanın Libya'ya müdahalenin kolay olacağını düşünmek olduğunu belirtti.