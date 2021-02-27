Libya'nın doğusunda 8 Mart'ta Ulusal Birlik Hükûmeti için güvenoyu oturumu yapılması çağrısı

Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tandığı Trablus merkezli hükûmetin karşısında duran silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Meclisi, yeni kurulan Ulusal Birlik Hükûmeti'ne güvenoyu vermek için 8 Mart'ta oturum düzenlemeye çağırdı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 25 Şubat'ta kabinesini Temsilciler Meclisi'ne sunmasının ardından Salih, Meclis üyelerine çağrıda bulundu.

Salih, Meclisten, Dibeybe'nin kabinesine güvenoyu vermek için 8 Mart'ta oturum düzenlemesini istedi.

Oturumun, 5+5 Ortak Askeri Komitesinin güvenliği sağlaması durumunda Sirte kentinde sabah yapılacağını belirten Salih, Sirte olmazsa oturumun aynı tarihte Tobruk'ta düzenleneceğini kaydetti.

Salih, 5+5 Ortak Askeri Komitesinden, oturumdan önce Temsilciler Meclisi'ne cevabını resmi olarak iletmesini istedi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe 25 Şubat'ta, teknokrat isimlerden oluşan yeni kabine listesini güvenoyu için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine sunduklarını açıklamıştı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisinden güvenoyu çıkmazsa, güvenoyu için Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri devreye girecek.

5+5 Ortak Askeri Komitesinde, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilci yer alıyor.