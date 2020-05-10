T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi

General Hafter'e bağlı birlikler geçen hafta da Trablus çevresine yönelik saldırılar düzenlemiş; 15 sivil hayatını kaybetmişti

10 Mayıs 2020 01:12

Libya'da ülkenin doğusunda büyük bir bölgeyi kontrolü altında bulunduran General Halife Hafter'e bağlı güçler, Başkent Trablus'taki tek havalimanı olan Mitiga Havalimanı'na onlarca roket attı.

Saldırıda sivil yolcu uçakları ve yakıt depoları hasar gördü. 6 sivil hayatını kaybetti.

Hafter'e bağlı güçler, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin bulunduğu başkent Trablus'u ele geçirebilmek için Nisan 2019'dan bu yana bölgede yoğun saldırılar düzenliyor.

Ocak ayının başında da Mitiga Havalimanı'na yönelik bir saldırı düzenlemişlerdi. Saldırı sonucu havalimanı birkaç gün uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanı iç savaşın sürdüğü son yıllarda defalarca saldırılar sebebiyle kapatıldı.

General Hafter'e bağlı birlikler geçen hafta da Trablus çevresine yönelik saldırılar düzenlemiş; 15 sivil hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

bulunduranGeneralHalifeMitigaonlarca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24