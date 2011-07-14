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Dünya

LİBYA: NATO SALDIRILARINDA 1100 LİBYALI ÖLDÜ TRABLUS (A.A)

14 Temmuz 2011 00:56

-LİBYA: NATO SALDIRILARINDA 1100 LİBYALI ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 13.07.2011 - Libyalı savcı Muhammed Zikri El Mahcubi, NATO'nun 19 Mart'tan beri ülkesine düzenlediği hava saldırılarında bin 100'den fazla Libyalının öldüğünü söyledi. Mahcubi, bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun hava saldırılarında yaralananların sayısının ise 4 bin 500 kişi olduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'i hava operasyonları nedeniyle Libya mahkemesinde soykırım ile suçlayacaklarını bildiren Mahcubi, Rasmussen hakkında aralarında adam öldürme ve yaralama, kamu binalarını yıkma ve Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürmeye çalışmanın da olduğu 10 ayrı suçlamada bulundu.

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