Libya lideri Kaddafi sokağa çıktı

T24

Kaddafi güçleri Ecdebiye'ye top ateşi açtı



Yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin Kaddafi okula girerken batı karşıtı slogan attığı duyuluyor.Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, bugün muhaliflerin kontrolündeki Ecdebiye kentine top ateşi açtı.Reuters haber ajansının muhabiri Michael Georgy, Ecdebiye kentinin batı sınırında, 30 dakika kadar süren patlama ve makineli tüfek sesleri duyduğunu söyledi.Ecdebiye kentindeki muhalif savaşçılardan biri de “Batı kapısını bombalıyorlar” diye konuştu.Ecdebiye kentinin batı sınırı muhaliflerin güçlü kalesi Bingazi'ye açılan bir geçiş kapısı konumunda bulunuyor.