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Dünya

Libya lideri Kaddafi sokağa çıktı

Libya lideri Muammer Kaddafi bugün başkent Trablus'ta bir okulu ziyaret etti.

09 Nisan 2011 03:00

T24 - Libya devlet televizyonunun, bugün sabah saatlerinde gerçekleştiğini duyurduğu ziyarete ilişkin yayınlanan görüntülerde, güneş gözlüğü ve uzun, kahverengi giysisi içindeki Kaddafi, etrafında koruma görevlileri olduğu halde okula girerken görülüyor.



Yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin Kaddafi okula girerken batı karşıtı slogan attığı duyuluyor.


Kaddafi güçleri Ecdebiye'ye top ateşi açtı

Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, bugün muhaliflerin kontrolündeki Ecdebiye kentine top ateşi açtı.

Reuters haber ajansının muhabiri Michael Georgy, Ecdebiye kentinin batı sınırında, 30 dakika kadar süren patlama ve makineli tüfek sesleri duyduğunu söyledi.

Ecdebiye kentindeki muhalif savaşçılardan biri de “Batı kapısını bombalıyorlar” diye konuştu.

Ecdebiye kentinin batı sınırı muhaliflerin güçlü kalesi Bingazi'ye açılan bir geçiş kapısı konumunda bulunuyor.


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