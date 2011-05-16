Libya lideri Kaddafi hakkında tutuklama talebi

T24 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno Ocampo, mahkeme yargıçlarından, Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarmalarını talep etti.







UCM Savcısı Ocampo, düzenlediği basın toplantısında, Kaddafi'nin yanı sıra oğlu Seyfülislam için de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle tutuklama emri yayımlanmasını istediğini söyledi.

Ocampo, şubat ayındaki protestoları şiddetle bastıran istihbarat kurumu başkanı Abdullan El Senussi hakkında da tutuklama emri çıkarılmasını talep ettiğini açıkladı.

Muammer Kaddafi, Seyfülislam Kaddafi ve El Senussi'yi göstericilere yönelik saldırıları planlama, emrini verme ve katılmakla suçlayan Ocampo, Kaddafi güçlerinin sivillere evlerinde saldırdığını, göstericileri vurduğunu, cenaze törenlerine topçu saldırısında bulunduğunu ve camilerden çıkan insanları öldürmek için keskin nişancılar yerleştirdiğini kaydetti.

UCM yargıçlarının, suçlamaların doğru olup olmadığını belirlemek ve uluslararası tutuklama müzekkeresi yayımlamaya karar vermek için kanıtları değerlendirmesi gerekiyor.



Rusya, Libyalı muhaliflerle görüşecek

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Seargey Lavrov, Libya'daki soruna barışçı çözüm bulunması amacıyla bu ülkedeki muhalefetle görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov, Moskova'da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki muhaliflerden bir heyetin Moskova'ya gelmeyi planladığını, ancak ziyaretin teknik nedenlerden dolayı iptal edildiğini belirtti.

Libyalı muhaliflerin temsilcilerinin en kısa sürede Moskova'yı ziyaret etmesini umduklarını ifade eden Lavrov, bugün BM'nin Libya Özel Temsilcisi Abdül El Katib ile görüşerek değerlendirmede bulunacaklarını kaydetti.

BM'nin Libya'ya yönelik uluslararası askeri operasyon kararına çekimser kalan Rusya, Libya'daki tarafların bir an önce müzakere masasına oturarak barışçı bir çözüm bulmasını istemiş ve taraflar arasında arabuluculuk yapma önerisinde bulunmuştu.



