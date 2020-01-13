Libya krizi: Başbakan Sarraj ile General Hafter'in Pazartesi Moskova'da görüşeceği öne sürüldü

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ilk gününü doldururken, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter'in Pazartesi günü Moskova'da bir araya geleceği öne sürüldü.

Bloomberg ajansının bir üst düzey Türk yetkili ile kıdemli bir Batılı diplomata dayandırdığı haberine göre, Sarraj ile Hafter'in Moskova'da yapacakları görüşmenin ardından ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyor.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, akşam saatlerinde önce Hafter'in ardından da Sarraj'ın Moskova'ya ulaştığını bildirdi.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1216487769943478272

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan attığı mesajda, "Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'dayız" dedi.

Sarraj, ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Pazar günü İstanbul'a gitti ve Erdoğan'la görüştü.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'da Hafter güçlerinin ülkenin önemli kentlerinden Sirte'yi almasının ve başkent Trablus'a yönelik taarruzu şiddetlendirmesinin ardından Putin ve Erdoğan geçen hafta yaptıkları görüşmede ateşkes çağrısı yapmıştı.

AFP

Taraflar birbirini ateşkes ihlal etmekle suçladı

Ateşkes, Pazar günü TSİ 01.00'de yürürlüğe girdi.

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinin her iki taraf da diğerini ihlalle suçladı. Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Komutanı El Mebruk el Gazavi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin "her türlü silahla saldırılarını" sürdürdüğünü söyledi ve Türk yapımı bir insansız hava aracını düşürdüklerini öne sürdü.

Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter güçlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Yapılan açıklamada, ateşkesin "saldırgan milisler" tarafından ihlal edildiği belirtilerek, hükümetin "ateşkese yönelik taahhüdünün tam ve eksiksiz olduğu" ifade edildi.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Hafter güçleri Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor ve geçtiğimiz günlerde ülkenin önemli kentlerinden Sirte'de kontrolü ele geçirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter'e bağlı güçlere karşı Türkiye'den askeri yardım talep etti.

Hafter'e bağlı güçlerin de Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği öne sürülüyor.