-Libya konvoyu altın ve para taşıyor BİNGAZİ (A.A) - 06.09.2011 - Nijer'e geçen Libya konvoyunun altın ve nakit taşıdığı bildirildi. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Komitesi Başkanı Fethi Baca, altın, avro ve dolar taşıyan 10 araçlık bir konvoyun, Nijer'deki Tuareglerin yardımıyla dün gece Cufra'dan Nijer'e geçtiğini belirtti. Baca, konvoyda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkeden kaçan yanlılarının bulunduğunu sandığını da söyledi. Baca, Fransız ve Nijer askeri kaynaklarına dayandırılan, 200-250 araçlık konvoyun dün gece Nijer'e geçtiği yolundaki bilgileri doğrulayamayacağını ifade etti. Bu arada UGK sözcüsü Abdül Hafız Hoca, Nijer'e geçen konvoyla taşınan paranın Libya Merkez Bankası'nın Sirte şubesinden alındığını belirtti.