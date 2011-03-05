-LİBYA KAN GÖLÜNE DÖNDÜ BİNGAZİ (A.A) - 05.03.2011 - Libya'nın doğusundaki stratejik petrol bölgesi Ras Lanuf, çatışmaların ardından yeniden muhaliflerin eline geçti. Ras Lanuf'ta dün çıkan çatışmalarda en az 8 kişi öldü. Bingazi yakınlarındaki mühimmat deposundaki patlamada ise 27 kişi öldü. Muhalifler, Ras Lanuf'u şiddetli çatışmalardan sonra yeniden ele geçirdiklerini belirterek, Kaddafi güçlerinin Zaviye kentine saldırısını da geri püskürttüklerini açıkladılar. Ras Lanuf'ta dün çıkan çatışmalarda da en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Ecdebiye kentindeki hastane yetkilileri, çatışmalarda 20'den fazla kişinin de yaralandığını belirttiler. Bingazi'deki hastanelerin yetkilileri de direnişin kalesi olan kent yakınlarındaki bir mühimmat deposunda dün meydana gelen iki ayrı patlamada en az 27 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıkladılar. Direnişçiler tarafından kurulan Ulusal Konsey'in sözcüsü Mustafa Geriyani de patlamaların sabotaj mı, kaza mı, yoksa hava saldırısından mı kaynaklandığını kimsenin bilmediğini belirterek, patlamalar sırasında içerde 40 kadar kişinin bulunduğunu, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini sözlerine ekledi. -FRANSIZ ENTELEKTÜEL LİBYA'DA- Öte yandan, Libya'ya iki gün önce gelen Fransız felsefeci ve entelektüel Bernard-Henri Levy, Bingazi'de direnişçilerin kurduğu Ulusal Konsey'in üyeleriyle görüştü. Önceden öngörülmeyen bu görüşmede ülkede ne olup bittiğini anlamaya çalıştığını belirten Levy, "Libya'da özgürlük ateşinin hiç sönmeyeceği, halkın bunu benimsediği muhalefetin kendi kontrolündeki bölgelerde geçici kurumlar kurmasından gayet iyi anlaşılıyor" dedi. Gösterilerde Yahudi ve İsrail karşıtı sloganlar atılmasının da Kaddafi'nin mirası olduğunu söyleyen Levy, Mısır gibi bunun da demokrasiyle ortadan kalkacağını umduğunu ifade etti. Levy, rejimin savaş uçaklarını kullanmasını engellemek için uçuş yasağı uygulanması çağrısı yaptı. -KADDAFİ AMBARGONUN ERTELENMESİNİ İSTEDİ- Bu arada Muammer Kaddafi rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçen hafta ilan ettiği ambargo kararını askıya almasını istedi. Güvenlik Konseyi'ne Libya Dış İlişkiler Halk Komitesi Başkanı Muhammed Kusa tarafından üç gün önce gönderilen mektupta, göstericilere karşı kullanılan gücün "asgari" düzeyde olduğu savunularak, yaptırım kararının Libya hükümetini şaşkınlığa sürüklediği kaydedildi. Kaddafi rejimi, gerçekler anlaşılıncaya kadar Libya lideri ve yakın çevresine karşı uygulanan seyahat yasağı ile mal varlıklarının dondurulması kararının askıya alınmasını istedi.