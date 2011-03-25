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Dünya

LİBYA İSYANCILARLA GÖRÜŞMEYE HAZIR ADDİS ABABA (A.A)

25 Mart 2011 21:53

-LİBYA İSYANCILARLA GÖRÜŞMEYE HAZIR ADDİS ABABA (A.A) - 25.03.2011 - Eski Libya Başbakanı Abdulati El Ubeydi, "ülkesinin Libyalı isyancılarla görüşmeye hazır olduğunu" söyledi. Afrika Birliği'nin Libya'daki krizin sona erdirilmesiyle ilgili Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan toplantısına katılan Libya heyetinin üyesi Ubeydi, ülkesinin muhalif isyancılarla görüşmeye, seçimlerin yapılması olasılığı dahil olmak üzere siyasi reformları kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. Ubeydi, Libya'daki şiddet olaylarının, yabancıların aracılık etmesiyle "aşırı uçlar" tarafından çıkarıldığını iddia etti.

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