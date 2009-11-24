Libya ile vize uygulaması kalkıyor

T24 - Türkiye ile Libya arasındaki vize uygulaması kaldırılıyor. Karar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Bağdadi Ali El Mahmudi görüşmesinin ardından açıklandı. 13 yıl aradan sonra Libya'yı ziyaret eden ilk Türk başbakan olan Erdoğan, iki gün sürecek temasları çerçevesinde Libya lideri Muammer Kaddafi ile de görüşecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından El Mahmudi, iki ülke arasındaki vize uygulamasının kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı El Mahmudi arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçilmeden önce basın mensupları toplantı salonuna davet edildi.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan El Mahmudi, "Türkiye ile Libya arasındaki vizenin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardık. Önümüz Kurban Bayramı. Bugün itibarıyla Türk vatandaşları Libya'ya, Libya vatandaşları da Türkiye'ye vizesiz gidebilir" dedi.
El Mahmudi'nin yaptığı açıklamanın ardından Türkiye ile Libya arasında heyetler arası görüşmelere geçildi.
İki ülke arasında bazı anlaşmalar da imzalanacak.
Libyalı yetkililer, resmi temasları sırasında Başbakan Erdoğan'a devlet başkanlarına uygulanan protokolün uygulandığını bildirdi.
13 yıl önce Erbakan gitmişti
Libya, 13 yıl önce dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın gerçekleştirdiği olaylı ziyaretin ardından ilk kez bir Türk Başbakanı'nı ağırlıyor.
Erbakan'ın ziyareti sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi, açıklamalarıyla tepki çekmişti.
Kaddafi, "Kürdistan kurulmalı" demiş ve "Türkiye'nin, İsrail ile yakın ilişki içindeki dış politikasından rahatsızız" ifadesini kullanmıştı.
Başbakan Erdoğan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Sayın Kaddafi ile iki kez uluslararası toplantılarda görüştüm. 13 yıl öncesinin değerlendirmesini yapmıyoruz. Farklı bir gelecek inşa etmek için gayret içindeyiz" dedi.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Libya'da.