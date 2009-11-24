Libya ile vize uygulaması kalkıyor

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından El Mahmudi, iki ülke arasındaki vize uygulamasının kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı El Mahmudi arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçilmeden önce basın mensupları toplantı salonuna davet edildi.Burada basın mensuplarına açıklama yapan El Mahmudi, "Türkiye ile Libya arasındaki vizenin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardık. Önümüz Kurban Bayramı. Bugün itibarıyla Türk vatandaşları Libya'ya, Libya vatandaşları da Türkiye'ye vizesiz gidebilir" dedi.El Mahmudi'nin yaptığı açıklamanın ardından Türkiye ile Libya arasında heyetler arası görüşmelere geçildi.İki ülke arasında bazı anlaşmalar da imzalanacak.Libyalı yetkililer, resmi temasları sırasında Başbakan Erdoğan'a devlet başkanlarına uygulanan protokolün uygulandığını bildirdi.Libya, 13 yıl önce dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın gerçekleştirdiği olaylı ziyaretin ardından ilk kez bir Türk Başbakanı'nı ağırlıyor.Erbakan'ın ziyareti sırasında Libya lideri Muammer Kaddafi, açıklamalarıyla tepki çekmişti.Kaddafi, "Kürdistan kurulmalı" demiş ve "Türkiye'nin, İsrail ile yakın ilişki içindeki dış politikasından rahatsızız" ifadesini kullanmıştı.Başbakan Erdoğan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Sayın Kaddafi ile iki kez uluslararası toplantılarda görüştüm. 13 yıl öncesinin değerlendirmesini yapmıyoruz. Farklı bir gelecek inşa etmek için gayret içindeyiz" dedi.Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Libya'da.