-LİBYA İÇİN OYLAMA 00.00'DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması ve rejime yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik karar tasarısını, bu gece TSİ 00.00'da oylamaya sunması bekleniyor. Tasarıyı hazırlayan ülkelerden İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant, gazetecilere yaptığı açıklamada, oylamanın yerel saatle 18.00'de (TSİ 00.00) yapılacağını söyledi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Gerard Araud da daha önce yaptığı açıklamada, oylamanın aynı saatte yapılmasını istediklerini belirtmişti.