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Dünya

LİBYA HÜKÜMETİNDEN MİSRATA'DA ATEŞ KES RABAT (A.A)

28 Mart 2011 21:01

-LİBYA HÜKÜMETİNDEN MİSRATA'DA ATEŞ KES RABAT (A.A) - 28.03.2011 - Libya hükümetinin, Misrata kentinde muhaliflere ateşe son verdiği bildirildi. Resmi Jana Ajansının, Libya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, Misrata'da "terörizmle mücadele birimlerinin, terör yaratan silahlı terörist örgütlere ateş açmaya son verdi" ifadesi kullanıldı.  Haberde, "Misrata, şu anda güvenlik ve sükunet içinde" denildi ve kamu hizmetlerinin verilmeye başlandığı belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen muhaliflerin sözcüsü, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Misrata'nın bir bölümünün kontrolünün, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklere geçtiğini söylemişti.

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