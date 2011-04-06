-LİBYA HÜKÜMETİ MUHALİFLERLE GÖRÜŞMEYE HAZIR TRABLUS (A.A) - 06.04.2011 - Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halit Kaym, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı mücadele eden muhaliflerle silahlarını bırakmaları durumunda görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Kaym düzenlediği basın toplantısında, "Muhalifler ilk önce silahları bırakacak, ondan sonra da siyasi süreçte yer alabilirler" dedi. Kaddafi muhaliflerinin Bingazi'de kurdukları Geçici Ulusal Konseyi'nin "Libya halkının tabanını temsil etmediğini" savunan Kaym, ülkedeki siyasi sürecin Afrika Birliği ve BM'nin yollayacağı gözlemcilerle garanti altına alınabileceğini söyledi. Kaym ayrıca, Afrika Birliği tarafından krize çözüm bulması için oluşturulan Libya komitesinin gelecek hafta Libya'ya geleceğini duyurdu. Kaym, 15 Nisan'dan itibaren de BM İnsan Hakları Konseyinin bir delegasyonunun Libya'yı ziyaret edeceğini kaydetti. Libya hükümetinin sözcüsü Musa İbrahim dün yaptığı açıklamada, Libya rejiminin, seçim veya referandum gibi her türlü siyasi konuyu görüşmeye hazır olduğunu ancak Libya lideri Muammer Kaddafi'yi iktidardan uzaklaştırma konusunu görüşmeyeceğini bildirmişti.