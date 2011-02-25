Libya hükümeti maaşlara yüzde 150 zam yaptı

T24 - Libya'da hükümet maaşları artırdı. Ailelere gelir desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Libya'da, Muammer Kaddafi'nin istifa etmesi yönünde yapılan protesto gösterileri üzerine hükümet, halka özel ödenek yapılması kararı aldı.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, maaşlara zam ve gıda yardımı yapılacağı, harçlık verileceği belirtildi.

Açıklamada, artan gıda fiyatlarını karşılamak için her ailenin 500 Libya dinarı (400 dolar) alacağı ve bazı kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına yüzde 150 oranında zam yapılacağı bildirildi.