-LİBYA HÜKÜMETİ KADDAFİ'NİN YARALANDIĞINI YALANLADI TRABLUS (A.A) - 13.05.2011 - Libya hükümeti Muammer Kaddafi'nin yaralandığı haberini yalanladı. El Arabiye televizyonunun bildirdiğine göre, bir hükümet sözcüsü televizyonu telefonla arayarak, Kaddafi'nin yaralandığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Toskana'dayaptığı açıklamada, Trablus'taki piskopos Giovanni Innocenzo Martinelli'nin Kaddafi'nin büyük ihtimalle Trablus dışında olduğunu ve hatta muhtemelen NATO saldırılarında yaralandığını söylediğini bildirmişti.