T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA HÜKÜMETİ: 64 SİVİL ÖLDÜ TRABLUS (A.A) 

21 Mart 2011 09:31

-LİBYA HÜKÜMETİ: 64 SİVİL ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 21.03.2011 - Libya hükümeti, koalisyon güçlerinin ülkeye düzenlediği hava harekatında 64 sivilin öldüğünü açıkladı. Bir sağlık yetkilisi, bombardımanda gece boyunca 64 kişinin öldüğünü söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullan ise Batılı ülkelerin operasyonunda sivil kaybı olduğuna dair bilgi bulunmadığını belirtti. Rusya da operasyonda sivil ölümleri olduğunu bildirerek, İngiltere, Fransa ve ABD'den "ayırt etmeksizin güç kullanımını" durdurmasını istemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24