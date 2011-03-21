-LİBYA HÜKÜMETİ: 64 SİVİL ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 21.03.2011 - Libya hükümeti, koalisyon güçlerinin ülkeye düzenlediği hava harekatında 64 sivilin öldüğünü açıkladı. Bir sağlık yetkilisi, bombardımanda gece boyunca 64 kişinin öldüğünü söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullan ise Batılı ülkelerin operasyonunda sivil kaybı olduğuna dair bilgi bulunmadığını belirtti. Rusya da operasyonda sivil ölümleri olduğunu bildirerek, İngiltere, Fransa ve ABD'den "ayırt etmeksizin güç kullanımını" durdurmasını istemişti.