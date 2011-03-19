Libya Hükümet Sözcüsü el Zvey : Çok sayıda sivil yaralı

T24 - Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed el Zvey uluslararası güçlerin saldırısının Libya halkınının maneviyatını zayıflatamayacağını söyledi. Muhammed el Zvey, yapılan hava ve füze saldırısı sonucunda çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.





İşte açıklamadan satır başları:



Bugün bu akşam benim ülkem barbarca bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bazı batı ülkeleri, ülkeme karşı füzelerle saldırıyorlar. Ve Trablus'ta ve ülkenin çeşitli bölgelerine füze saldırıları düzenleniyor. Bu saldırılar gerçekten sivil halka ve binalara ciddi zararlara yol açtı. Libya halkına bu barbarca saldırı biz ateşkesi gerçekleştirdikten sonra başladı. Biz El Kaide'ye karşı ateşkes ilan etmemize rağmen başladı. Libya'da yapılacak reformların duyurulmasının ardından böyle bir operasyon olması çok manidar. Çok sayıda sivil halk bu geceki saldırganlığın sonucunda yaralandı. Ambulanslar hastanelere sürekli olarak yaralı taşıyor. Hiçbir şekilde bu saldırganlığın bahanesi olamaz. Libya zaten BM Güvenlik Konseyi kararını kabul etmiş durumda. Zaten silahlı güçler ateşkes ilan etti ve bütün askeri operasyonlar durmuş durumda fakat buna rağmen bu saldırı gerçekleştiliyor. Libya özellikle uluslararası gözlemcileri davet etti. Askeri operasyonların durduğunu göstermek için. Ancak bu saldırganlık bizim maneviyatımızı zayıflatmayakcak, Libya halkı bu saldırganlık karşısında güçsüz kalmayacak. Halkımızın büyük çoğunluğu Libya devrimine bağlı olduğunu gösterdi.





