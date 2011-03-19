T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya Hükümet Sözcüsü el Zvey : Çok sayıda sivil yaralı

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed el Zvey uluslararası güçlerin saldırısının Libya halkınının maneviyatını zayıflatamayacağını bildirdi.

19 Mart 2011 02:00

T24 - Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed el Zvey uluslararası güçlerin saldırısının Libya halkınının maneviyatını zayıflatamayacağını söyledi. Muhammed el Zvey, yapılan hava ve füze saldırısı sonucunda çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.


İşte açıklamadan satır başları:

Bugün bu akşam benim ülkem barbarca bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bazı batı ülkeleri, ülkeme karşı füzelerle saldırıyorlar. Ve Trablus'ta ve ülkenin çeşitli bölgelerine füze saldırıları düzenleniyor. Bu saldırılar gerçekten sivil halka ve binalara ciddi zararlara yol açtı. Libya halkına bu barbarca saldırı biz ateşkesi gerçekleştirdikten sonra başladı. Biz El Kaide'ye karşı ateşkes ilan etmemize rağmen başladı. Libya'da yapılacak reformların duyurulmasının ardından böyle bir operasyon olması çok manidar. Çok sayıda sivil halk bu geceki saldırganlığın sonucunda yaralandı. Ambulanslar hastanelere sürekli olarak yaralı taşıyor. Hiçbir şekilde bu saldırganlığın bahanesi olamaz. Libya zaten BM Güvenlik Konseyi kararını kabul etmiş durumda. Zaten silahlı güçler ateşkes ilan etti ve bütün askeri operasyonlar durmuş durumda fakat buna rağmen bu saldırı gerçekleştiliyor. Libya özellikle uluslararası gözlemcileri davet etti. Askeri operasyonların durduğunu göstermek için. Ancak bu saldırganlık bizim maneviyatımızı zayıflatmayakcak, Libya halkı bu saldırganlık karşısında güçsüz kalmayacak. Halkımızın büyük çoğunluğu Libya devrimine bağlı olduğunu gösterdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24