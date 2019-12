Libya hava sahasında Türk jeti görüldü!

T24

Genelkurmay'dan 'Libya'daki Türk uçağı'na yalanlama

Aynı kuyruk numarası



Karargâh gibi uçak



16 saat Libya’yı takip ediyor



Libya hava sahasındaki askeri uçakların telsiz konuşmalarını ‘hack’leyen bir asker dün bir Türk uçağının da ilk kez bu ülke semalarında görüldüğünü ortaya çıkardı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:"Huub" kod adını kullanan eski bir Hollandalı asker, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da açtığı @FMCNL hesabında, uluslararası koalisyonun 19 Mart'ta başladığı Libya operasyonunda hangi ülkenin uçaklarının Libya üzerinde ne zaman uçuş yaptığını takip ediyor.Yaklaşık 11 bin takipçisi olan "Huub", geçtiğimiz iki hafta boyunca ABD, İngiliz ve Fransız uçaklarının her hareketini buradan an be an dünyaya duyurdu. NATO'nun uluslararası koalisyonunun operasyonunu dün saat 06.00’da resmen devralmasından birkaç saat sonra ise "Huub"un radarına ilk kez bir Türk uçağı da ‘takıldı’.İngiliz The Guardian gazetesi ve Wired dergisi başta olmak üzere birçok yayının güvenilir bir kaynak olarak tanıttığı "Huub" saat 10.00 civarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait DOGAN 46 kodlu, Gulfstream V model bir uçağın Libya semalarında uçtuğunu kaydetti. "Huub" uçağın kuyruk numarasının da 09-001 olduğunu ekledi. "Huub"un verdiği bu detaylar gözleri TSK'ya çevirdi. Genelkurmay Başkanı için Aralık 2009'da teslim alınan Gulfstream V serisi uçağın kuyruk numarası da 09-001. Yani "Huub"un Libya semalarında görüldüğünü söylediği uçakla bire bir aynı! Ancak uçakta Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in bulunup bulunmadığı bilinmiyor.TSK’da iki adet Gulfstream G550 uçağı bulunuyor. Bunlardan biri Genelkurmay Başkanı’nın 09-001 kuyruk numaralı uçağı. Diğeri ise kuvvet komutanlarına tahsis edilmiş durumda. Başbakan ve Cumhurbaşkanı da TC-DAP isimli aynı model uçaktan kullanıyor.Amerikan havacılık şirketi Gulfstream'in üretimi olan "Gulfstream V" serisi jetler güçlü motorları sayesinde kısa sürede 16 bin metreye çıkabiliyor. Uçağın uzunluğu 29.4 metre, boş ağırlığı ise 21 ton. Bu uçağı kullananlar arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Apple'ın CEO'su Steve Jobs da var.Ancak Genelkurmay Başkanı, Gulfstream V serisinin yüksek korumalı Gulfstream G550 model uçağını kullanıyor. Uçaklar olası bir saldırı anında “flare” (ısı topu) atarak kendisine yönelen füzeleri bertaraf ediyor. Güvenlik önlemleri sayesinde acil durumlarda karargah görevi görüyor. Türkiye’den ABD’ye aralıksız uçabilen jetin fiyatı 50 milyon dolardan başlıyor.Libya'ya düzenlenen hava harekâtında askeri uçakların hareketlerini saniyesi saniyesine bildiren Twitter hesabının 11 binden fazla takipçisi var. "Huub" kod adını kullanan eski asker, gününün 16 saatini NATO frekanslarını, uçak telsizlerini hack'leyip dinleyerek geçiriyor. Wired dergisine e-posta ile verdiği röportajda daha önce Yugoslavya'nın eski lideri Slobodan Miloseviç'e ait uçağı ve CIA'nın gizli uçuşlarını da tespit ettiğini açıkladı. Wired dergisi "Huub"un tüm bunları 500 dolarlık sıradan bir tarayıcı ile yapabileceğini söylüyor. Ancak eski askere uçaklarla ilgili bilgileri anında paylaşarak operasyonu tehlikeye düşürdüğü yönünde eleştiriler de geliyor. .