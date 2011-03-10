-LİBYA HAVA SAHASI NATO'NUN TAKİBİNDE BRÜKSEL (A.A) - 10.03.2011 - NATO, Libya hava sahasını 24 saat izlemeye aldığını duyurdu. Konu hakkında açıklamada bulunan bir NATO yetkilisine göre, ilk hava ikaz sistemi ile ilk devriye uçağı bugün TSİ 08.30 Libya hava sahasını izleme görevine başladı. Yetkili, Boeing E-3 Sentry tipi uçağın 8 saat boyunca Akdeniz üzerinde uçtuktan sonra görevi başka bir NATO uçağına devredeceğini belirtti. NATO'nun Libya hava sahasını izleme kararını Pazartesi günü aldığını kaydeden yetkili, NATO'da bulunan E-3 filosuna göreve başlama emrinin ise önceki gün verildiğini ifade etti. İttifakın emrinde, tamamı hava kuvvetlerine sahip olmayan Lüksemburg'da kayıtlı, toplam 17 adet E-3 tipi uçak bulunuyor. Bu uçaklardan bazılarının Afganistan hava sahası üzerinde görev yaptığı biliniyor.