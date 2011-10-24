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Dünya

Libya halkını tebrik ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 15:02

-Libya halkını tebrik ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı, dün Bingazi'de Libya'nın kurtuluşunun ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Libya halkının, özgürlük, adalet ve demokrasi uğrunda verdiği zorlu mücadelede bir merhaleyi daha başarıyla tamamladığı belirtilerek, "23 Ekim 2011 tarihinde Bingazi'de Libya'nın kurtuluşunu ilan etmesini büyük memnuniyetle karşılıyor, bu mutlu ve tarihi günde Libya halkını tebrik ediyoruz" denildi. Açıklamada şunlar ifade edildi: "Libya halkının ağır bedeller ödemek pahasına elde ettiği bu büyük başarı, tüm dünyada demokrasi mücadelesi veren halklara umut ışığı ve ilham kaynağı teşkil etmektedir. Türkiye, Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak gördüğü Ulusal Geçiş Konseyi'nin, demokratikleşme sürecini geçtiğimiz Ağustos ayında açıkladığı yol haritası temelinde, tüm Libya halkını kucaklayacak şekilde başarıyla yürüteceğine inanmaktadır."

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