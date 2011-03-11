-LİBYA HALKINA CAMİLERE GİTMEME ÇAĞRISI TRABLUS (A.A) - 11.03.2011 - Libya devlet televizyonu, muhaliflerin kontrolünde bulunan doğudaki halka, güvenlik gerekçesiyle cuma namazı için camilere gitmemeleri çağrısında bulundu. Devlet televizyonunun verdiği haberde, "Doğu bölgesindeki halkın, paralı asker ve suç çetelerinin yaşamlarına yönelik tehditleri nedeniyle cuma namazı için camiler ve halka açık yerlere gitmemeleri konusunda uyarıldığı" belirtildi. -AB LİBYA'YI GÖRÜŞÜYOR- AB devlet ve hükümet başkanları, Libya gündemiyle düzenlenen olağanüstü zirvede Muammer Kaddafi'yi çekilmeye zorlayacak yöntemleri belirlemek üzere toplandı. Liderlerin onayına sunulan karar taslağında, "Libya lideri Albay Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakması" talep edildi. Taslak zirve kararlarında "Libya'nın hızla, düzenli şekilde demokrasiye geçişi başlatması" istenerek, AB'nin anayasal devlet ve hukukun üstünlüğünün inşasına yardım için Libya makamlarıyla işbirliğine girmeye hazır olduğu belirtildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, zirveye girişinde açıklamada "Libya'yı terk etmesi konusunda Kaddafi'ye baskı yapacaklarını" söyledi. Zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'a ortak mektup gönderen Fransa ve İngiltere, Kaddafi rejiminin uçak ve helikopterleri de kullanarak kendi halkına saldırmaya devam ettiğini ve meşruiyetini bütünüyle kaybettiğini vurgulamışlardı. Bunun üzerine Van Rompuy bir açıklama yayımlayarak Kaddafi'ye, "daha fazla gecikmeden iktidarı bırakması" çağrısında bulunmuştu. Öte yandan diğer AB üyelerini beklemeden Libya'da muhalefeti ülkenin meşru temsilcisi olarak tanıyan Fransa tepki çekiyor. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, "İsveç rejimleri değil devletleri tanır. Diğer AB üyelerinini çoğu da böyle. Fransa'nın ne yaptığı biraz belirsiz" yorumunda bulundu. Bildt twitter'daki mesajında, "Stockholm'daki Libya Büyükelçiliğinin artık herhangi birşeyi temsil etmediğini" belirtti. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın, Libya lideri Muammer Kaddafi ve yardımcılarıyla bağlantılı hesapların dondurulması talimatı verdiği bildirildi.