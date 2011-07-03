-LİBYA GURURLU ÜLKE BİNGAZİ (A.A) - 03.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı 100 milyon doların yanı sıra 200 milyon dolar daha yardım yapacağını bildirerek, ''Politik istikrar sağlandıktan sonra, Libya kimseden para yardımı ihtiyacında olmayacaktır. Libya gururlu bir ülkedir'' dedi. Davutoğlu, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İsavi ile yaptığı görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, seçimden sonra Bingazi'ye geleceğine dair söz verdiğini ve geldiğini söyledi. Türklerin Libya'lılarla aynı duyguları hissettiğini vurgulayan Davutoğlu, yardımın ekonomik ve insani yönlerini konuştuklarını belirterek, ''İnşallah Ramazan'a kadar sorun çözülmüş olur'' dedi. Soruna çözüm bulmak ve Libya'nın refahı için çalıştıklarını vurgulayan Davutoğlu, ''Hepimiz Ömer Muhtar'ın hayranıyız. İnşallah büyük bir başarı elde edeceğiz ve Libya'yı uluslararası toplumun önemli bir üyesi yapacağız. Bizim Libya halkıyla sonsuza kadar dayanışmamızı ifade etmek istiyorum'' diye konuştu. İsavi ise, Türkiye'nin başından beri Libya halkının isteklerinin gerçekleşmesi konusunda çalıştığını belirterek, Türkiye'nin kendilerine her türlü desteği vermeye söz verdiğini kaydetti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Davutoğlu, Libya ile ilgili BM'nin 1970 ve 1973 kararlarına dayanan bazı kurallar aldığı bazı kararlar olduğuna prosedürler bulunduğunu hatırlattı. Bütün temas grubu toplantılarında, Bingazi için bir mekanizma oluşturulabileceği konusunun konuşulduğunu anlatan Davutoğlu, havaalanından şehre geldiği sırada Libya'daki durumu gördüğünü ve yeniden yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Davutoğlu, ''Politik istikrar sağlandıktan sonra, Libya kimseden para yardımı ihtiyacında olmayacaktır. Libya gururlu bir ülkedir'' dedi. UGK'nın şu anda paraya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, Türkiye'nin vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon doların yanı sıra ek olarak 100 milyon dolar nakit, 100 milyon dolar da proje bazında yardım yapacağını bildirdi. Libya halkının hukuk devleti ve demokrasi talepleri olduğuna işaret eden Davutoğlu, bir politik çözüm için çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.