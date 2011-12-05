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Dünya

Libya göçmen taşıyan gemiyi alıkoydu TRABLUS (A.A)

05 Aralık 2011 21:47

-Libya göçmen taşıyan gemiyi alıkoydu TRABLUS (A.A) - 05.12.2011 - Libya'nın çoğu Sahraaltı ülkelerinden olmak üzere 500'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi alıkoyduğu bildirildi. Libya İçişleri Bakanı Fevzi Abdulali, Libya açıklarında yakalanan balıkçı gemisinde bulunan göçmenlerin İtalya'ya ulaşmaya çalıştığını söyledi. Abdulali, bakanlığının Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yaşa dışı göçü önlemek için yeni bir birim oluşturduğunu da ifade etti. Linç edilerek öldürülen eski Libya lideri Muammer Kaddafi'yi Avrupa'ya baskı yapmak için göçmenleri gemilerle yasa dışı olarak İtalya'ya göndermekle suçlayan Abdulali, bugünkü olayın ''Yeni Libya'nın farklı olduğunu göstermek için tüm dünyaya gönderilen bir mesaj'' olduğunu kaydetti.

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