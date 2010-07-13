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Dünya

'Libya gemisi Gazze yolunda...'

Gazze'ye yardım götüren Libya gemisinin rotasının değişmediği bildirildi.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- Gazze'ye insani yardım götüren Moldova bandıralı Libya gemisinin 'rotasını değiştirdi' haberleri üzerine Uluslararası Kaddafi Yardım ve Kalkındırma Vakfı'ndan geminin Gazze yolunda olduğu bilgisi geldi.

Uluslararası Kaddafi Yardım ve Kalkındırma Vakfı Başkanı Yusuf Savani, Filistinlilere yardım götüren Moldova bandıralı Libya gemisinin hala Gazze yolunda olduğunu söyledi.  Savani, Trablus'dan Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, ''Gemi hala Gazze yolunda ve rotasının değiştirilmesi konusunda herhangi bir karar mevcut değil. Gemi, İsraillilerden bu geceye kadar bölgeden ayrılması yönünde ültimatom aldı. Bunu yapmayacağız'' diye konuştu. 

İsrail'deki haber sitelerinden Ynet, İsrail ordu kaynaklarına dayanarak Libya gemisinin kaptanının rota değiştirdiğini bildirmişti.

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