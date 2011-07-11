-LİBYA FRANSA İLE GÖRÜŞÜYOR TRABLUS (A.A) - 11.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi, Libya yönetiminin Fransız hükümetiyle görüşme halinde olduğunu söyledi. Cezayir'de çıkan El Habar gazetesinde yayımlanan yazıda, başkent Trablus'ta gazeteye konuşan Seyfül İslam Kaddafi'nin, ''Gerçek şu ki asilerle değil, Fransa ile görüşmelerde bulunuyoruz. (Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy ile görüşen temsilcimiz Sarkozy'nin kendisine '(muhaliflerin oluşturduğu) konseyi biz kurduk ve bizim desteğimiz, paramız, silahlarımız olmadan bu konsey varlığını sürdüremez' dediğini iletti. Fransa bize, ''sizinle (Trablus yönetimiyle) bir anlaşmaya vardığımız zaman konseyi ateşkes yapmaya zorlayacağız diyor'' ifadelerine yer verildi. Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz yorumda bulunulmadı. Libya konusundaki sert tutumuyla tanınan Fransa'nın Savunma Bakanı Gerard Longuet, dün Fransız BFM TV'de, Libya'daki muhalifler hakkındaki bir soruyu yanıtlarken, ''Kendilerine birbirleriyle konuşmalarını söyledik. Muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin(UGK) tavrı diğer tavırlardan çok uzak. Şimdi, bir masa etrafına oturmaya ihtiyaç olacak'' dedi. Libyalı muhaliflerin, Kaddafi iktidarda kaldığı sürece Trablus yönetimiyle görüşmelerde bulunmayacaklarını ilan ettikleri hatırlatılarak, Kaddafi'nin iktidardan çekilmemesi durumunda da görüşmelerin yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine Longuet, ''O, başka bir unvanla, sarayında başka bir odada olacak'' diye konuştu. Longuet'in televizyonda yayımlanan konuşmasının ardından, Beyaz Saray'dan ''bir soruya karşılık, yazılı olarak verilen yanıtta'' ise ''Geçişin nasıl olacağına karar verecek olan Libya halkıdır. Ancak Kaddafi'nin iktidarda kalamayacağına yönelik kanaatimizden ödün vermeyeceğiz'' ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca NATO'nun girişimlerinin bir parçası olarak, ABD'nin sivilleri saldırıdan koruma çabalarını sürdüreceği belirtilerek, ABD yönetiminin, NATO'nun Kaddafi'ye yönelik baskının artırılmasına katkı sağladığı kanaatinde olduğu vurgulandı.