LİBYA ENDİŞESİ BORSAYI VURDU

T24-

Borsa ilk seansta sarsıldı

İMKB 100 Endeksi birinci seansta, önceki kapanışa göre 2.076,65 puan düşerek 61.055,03 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 3,29 değer yitirdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) ilk seansta endeksteki kayıp 2 bin puanı aştı.

İMKB 100 endeksi güne 536,10 puanlık düşüşle 62.595,58 puandan başladı. Daha sonra endeks hızla gerileyerek, önce 62 bin puanın daha sonra da 61 bin puanın altına indi.

İMKB 100 endeksi, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 1.368,66 puan azalarak 61.736,02 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 2,17 değer kaybetti.

Birinci seans kapanışına yakın endeks aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Endeks saat 12.20 itibariyle önceki seansa göre 2.217,72 puan ve yüzde 3,51'lik değer kaybıyla 60.913,96 puan seviyelerinde seyrediyor. Bu bölümde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 253 milyon civarında oldu.



İkinci seansta direncini artıran endeks biraz toparlandı. Saat 16.45 itibariyle 61 bin 200 seviyesine yükselerek ilk seanstaki yüzde 3.29’luk kaybını yüzde 3’e çekti.





Dolar zirve yaptı

Libya'daki isyan hareketinin diğer petrol ihracatçısı ülkelere sıçrayacağı korkusu petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ederken, küresel borsalarda da satış dalgası dün de sürdü



Yatırımcıların riskten kaçması güven arayışını artırırken, içerde döviz tarafında sert hareketler yaşanıyor. Dolar kuru dünkü yükselişine bugün de devam ederken 1.6120 TL'ye kadar çıktı. Dolar böylece Nisan 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.





Euro ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden faiz artırımına yönelik arka arkaya gelen mesajlar sonrası güçlü seyrini devan ettiriyor. Euro/dolar paritesi 1.38'e yakın seyrederken, içerde de euro/TL 2.21 üstünde bulunuyor.

Petrol korkusu

Dün Ekim 2008'den beri ilk kez kritik 100 dolar sınırını geçen ABD tipi ham petrolün fiyatı bugün bu seviyeni hemen altında seyretti. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 119,79 dolardan işlem gördükten sonra 117,01 dolar seviyesine çekildi. Böylece, Brent tipi petrolün varil fiyatı son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Brent tipi petrolün fiyatı son 4 günde neredeyse yüzde 14, yılbaşından bu yana ise yüzde 23'den fazla artış gösterdi. Batı Teksas tipi petrolün Nisan ayı teslimi fiyatı ise 103,41 dolara kadar çıkarak 2009 yılı Eylül ayından bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrol ile Batı Teksas tipi petrol arasındaki fark ise 15,66 dolara çıktı.





Petroldeki yükselişin enerji fiyatlarını artıracağı ve şirket kârlarını vuracağı endişesiyle son iki günde hisse senetleri piyasalarında görülen sert satışların bugün kısmen güç kaybettiği görüldü. Ancak buna rağmen satış dalgasını devam ettiği görülüyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.1 değer kaybederken bölgedeki diğer borsalarda da yüzde 1'i aşmayan kayıplar yaşandı. ABD borsaları da dün yaklaşık bu seviyelerde değer kaybederken, Avrupa'nın da düşük açılması bekleniyor.

Altında yeni rekor