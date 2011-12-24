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Dünya

Libya Ekonomi Bakanı istifa etti  TRABLUS (A.A)

24 Aralık 2011 22:11

-Libya Ekonomi Bakanı istifa etti  TRABLUS (A.A) - 24.12.2011 - Libya Ekonomi Bakanı Tahir Şarkas istifa etti. Libya hükümetinin sözcüsü Aşur Şames, Tahir Şarkas'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklarken, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin yakalanmasından 2 ay önce yine ekonomi bakanlığına getirdiği Şarkas'ın bu görevden alınması için protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülkenin doğusunda Bingazi'de gösteri düzenleyen protestocular, Şarkas'ın Kaddafi tarafından 18 Ağustos'ta ekonomi bakanlığına atandığının ortaya çıkmasının ardından eski rejimin yetkililerinin yeni hükümette hizmet etmelerinin engellenmesi çağrısında bulunmuşlardı.

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