Libya Dışişleri Bakanı: Yabancı paralı askerler hemen topraklarımızdan çekilmeli

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Libya'da yeni kurulan Ulusal Birlik Hükûmeti, ülke topraklarındaki tüm yabancı paralı askerlerin çekilmesini talep etti. Çağrıya Fransız, Alman ve İtalyan dışişleri bakanları destek verdi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Mangoş, Fransız, Alman ve İtalyan mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında, "Libya'daki tüm paralı askerlerin hemen çekilmesi gerektiğini tekrar dile getiriyoruz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Paralı askerlerin çıkması Libya devletinin egemenliğini sağlayabilmesi için çok önemli" diye konuştu.

AFP'ye konuşan bir Fransız diplomatik kaynak, "Türkiye destekli Suriyeli paralı askerler çekilmeye başladı" dedi.

İtalyan Dışişleri Bakanı da Avrupa Birliği'nin Ulusal Birlik Hükûmetine verdiği desteği temsil ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkede 20 binden fazla yabancı savaşçı ve paralı asker bulunuyor.