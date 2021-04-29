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Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri: Anayasa için referandum zorunlu

29 Nisan 2021 07:12

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri anayasa için referandum yapılmak zorunda olduğunu belrtti.

El-Mişri, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi ile başkent Trablus'taki Konsey Merkezinde görüştü.

Konsey Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Mişri görüşmede, anayasa için referandumun zorunlu olduğunu, bunun aynı zamanda ülkede yeni bir diktatörün çıkmamasını garanti altına alacak sembolik önemi bulunduğunu vurguladı.

Libya-İtalya ilişkilerinin önemine değinen Mişri, tüm ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mişri, Uluslararası Trablus Havaalanı ve ülkenin doğusu ile batısını bağlayan karayolu inşasındaki çalışmaları duran İtalyan şirketlerinin yeniden işlerine dönmesinin önemine işaret etti.

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