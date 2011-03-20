-LİBYA DEVLET TELEVİZYONU:48 KİŞİ ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Libya'da uluslararası koalisyon tarafından birkaç kente yönelik hava saldırısında "sivil bölgelerde" 48 kişinin öldüğü bildirildi. Libya silahlı kuvvetlerinin devlet televizyonundan duyurulan açıklamasında, saldırıda Trablus'un yanısıra, Sirte, Bingazi, Misrata ve Zuvara'nın vurulduğu ve 150 kişinin de yaralandığı bildirildi. -KATAR BAŞBAKANI ÜLKESİNİN DE OPERASYONA KATILACAĞINI TEYİT ETTİ- Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim El Tani, ülkesinin Libya'ya yönelik operasyona katılacağını söyledi. El Tani, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, Katar'ın askeri harekata katılacağını belirterek, "Cinayetin nedeni bir protesto değil... Paralı askerlerin karıştığı açık bir savaşa dönüştü. Bunun hemen son verilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum" dedi. Libya halkını ya da Kaddafi ve oğullarını hedef almadıklarını söyleyen Katar başbakanı, niyetlerinin "kan dökülmesini durdurmak" olduğunu ifade etti. El Tani ülkesinin nasıl bir rol üstleneceği konusunda bilgi vermedi. Fransız Haber Ajansı'na açıklama yapan bir Fransız yetkili, Katar'ın da 4 ya da 6 adet Mirage 2000-9 tipi savaş uçağıyla operasyona katılma sözü verdiğini söylemişti.