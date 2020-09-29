Libya'daki diyalog görüşmelerinde ön uzlaşı perşembe günü imzalanacak

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid El-Mişri, Libya krizindeki siyasi tarafların bir araya geldiği diyalog görüşmelerinde varılan "ön uzlaşının" perşembe günü Fas'ta imzalanacağını açıkladı.

Libya'nın yerel Febrayer kanalına konuşan Mişri, Fas'taki "Libya Diyaloğu" görüşmelerinin seyri ve ülkedeki krize dair açıklamalarda bulundu.

Mişri, "Fas'ta toplanan taraflar arasında, devlet kurumlarındaki yönetici pozisyonların belirlenmesindeki şartlar ve standartlar ile ilgili bir ön uzlaşıya varıldı ve uzlaşının imzalanması için perşembe günü Fas'ta toplantı yapılacak." dedi.

Ülkedeki bölünmeyi sonlandırmayı, devletin bölünen kurumlarını birleştirmeyi ve askeri darbe projesini bitirmeyi sağlayacak herhangi bir diyalog davetine DYK'nin icabet edeceğini aktaran Mişri, devam eden diyalog görüşmeleri kapsamında üç sürecin ele alındığı bilgisini paylaştı.

Mişri, "Anayasaya ilişkin bir süreç var. Yürütme otoritesine ilişkin bir süreç var, ancak bu süreç şu an ertelenmiş durumda. Bir de yönetici pozisyonların belirlenmesine ilişkin fiilen başlatmış olduğumuz bir süreç var." diye konuştu.

"Bu defa gafil avlanmayacağız"

Fas görüşmelerine katılımları için, "elimizi uzatarak, ancak dikkatlice gideceğiz" diyen Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, geçmişteki siyasi süreçleri "baltalaması" hakkında şunları söyledi:

"Tüm taraflar arasında hala büyük bir güvensizlik ortamı var ve Gadamis'te (konferansında) bunu tecrübe ettik. Diyalog için 4 Nisan 2019'da Gadamis'e davet edildik ancak savaş suçlusu Hafter, 14 Nisan'da Trablus'a saldırdı. Diyalog ve müzakerelere katılmamız, başka seçeneklerin farkında olmadığımız anlamına asla gelmez. Savaş suçlusu Hafter'in yaptığı yığınakları takip ediyoruz ve bu defa gafil avlanmayacağız."