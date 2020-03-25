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Dünya

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Hafter güçlerine karşı “Barış Fırtınası Operasyonu”nu başlattığını duyurdu

25 Mart 2020 13:19

Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne bağlı "Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi"nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı bütün cephelerde “Barış Fırtınası Operasyonu” başlatıldığını duyurdu.

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Açıklamada, "Operasyonun Hafter milisleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek, Trablus’taki sivil yaşam alanlarını roketlerle hedef almaları nedeniyle başlatıldığı" kaydedildi.

Hafter milisleri dün Trablus’un güneyinde Ayn Zara bölgesindeki hapishaneye saldırmış ve 3 görevliyi yaralamıştı. Son 2 günde aynı bölgeye yapılan roketli saldırılarda 6 sivil hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Öte yandan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli, Libya Ulusal Askeri Hava Üssünü ele geçirdiklerini ve bazı milisleri de esir aldıklarını duyurdu.

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