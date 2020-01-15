Libya'da Hafter güçleri tekrar saldırıya başladı

Libya'da Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in desteklediği Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı duran General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerine roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Euronews'un aktardığına göre Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını ifade etti.

UMH güçlerinin Hafter milislerine karşılık verebilecek güçte olduğunu belirten Kununu, bölgeden göç eden halka da çatışmalar yaşandığı süre içinde evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.