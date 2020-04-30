Libya'da Hafter güçleri Ramazan ayı boyunca tek taraflı insani ateşkes ilan etti

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Başkent Trablus'u kuşatma altına alan ve Libya'da Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu, Ramazan ayı boyunca insani ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Halife Hafter'in liderlik ettiği doğu güçlerin sözcüsü Ahmet el-Mismari, uluslararası kamuoyunun çağrılarının ardından yetkililerin yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanabilmesi için Libya genelindeki tüm operasyonlarını durdurduklarını açıkladı.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Birleşmiş Milletler'in geçici Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, salı günü kalıcı bir ateşkesin önünün açılması için Ramazan ayı boyunca insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hafter, geçen günlerde kendini ülkenin "devlet başkanı" ilan etmişti ve 2015'te BM öncülüğünde varılan siyasi anlaşmanın "geçmişte kaldığını" söylemişti.

Geçen haftalarda ülkede tansiyon tekrar yükselmişti ve taraflar birbirini sivillerin yaşadığı mahalleleri hedef almakla suçlamıştı.